Добкін судитиметься за право балотуватися до облради - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

"Наразі ми подаємо відповідну заяву до Київського апеляційного суду. У ній вимагаємо від суду поновити наші порушені права і включити до виборчого списку виключених кандидатів, у тому числі мене", - заявив пан Добкін.

"Відмова у моїй реєстрації кандидатом лежить не у юридичній, а в політичній площині", - додав він.

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Раніше у ЦВК пояснили, що Михайла Добкіна не зареєстрували через брак даних в автобіографії.

"В автобіографії Добкіна не було вказано відомостей про його громадську роботу (на посаді. - Ред.) голови харківської обласної організації Партії регіонів", - зазначив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.