Добкін судитиметься за право балотуватися до облради - BBC
Депутат парламенту із фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін заявив, що має намір через суд домогтися реєстрації усіх виключених кандидатів від його політсили на виборах до Харківської обласної ради.
Про це повідомляє BBC Україна.
"Наразі ми подаємо відповідну заяву до Київського апеляційного суду. У ній вимагаємо від суду поновити наші порушені права і включити до виборчого списку виключених кандидатів, у тому числі мене", - заявив пан Добкін.
"Відмова у моїй реєстрації кандидатом лежить не у юридичній, а в політичній площині", - додав він.
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Раніше у ЦВК пояснили, що Михайла Добкіна не зареєстрували через брак даних в автобіографії.
"В автобіографії Добкіна не було вказано відомостей про його громадську роботу (на посаді. - Ред.) голови харківської обласної організації Партії регіонів", - зазначив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.