П'ятірка лідерів на виборах до Київради: "Солідарність", "Батьківщина", "Самопоміч", УКРОП, "Рух за реформи"

На найближчих місцевих виборах у Києві в міськраду проходять «БПП «Солідарність» (27%), «Батьківщина» (12,6%), «Самопоміч» (8,5%), УКРОП (6,9%), «Рух за реформи» (6,1%), «Свобода» (5,7%), «Єдність» (5,3%).

Про це свідчать дані контрольних замірів електоральних настроїв на тему: «Битва за столиці: електоральні настрої жителів Києва та Дніпропетровська», проведених Центром досліджень і комунікацій «Active Group.

На межі проходження залишаються: «Партія рішучих громадян» (4,8%) і «Опозиційний блок» (3,9%). Не визначилися з вибором – 13% опитаних, інші партії набирають 6,2%.

На виборах мера міста у другий тур виходить Віталій Кличко (37%), а за друге місце борються Олександр Омельченко (10,3%), Борислав Береза ​​(9,7%), в третьому ешелоні йдуть Володимир Бондаренко (8,2%) і Геннадій Корбан (6,8%),

На думку експертів Центру, особливістю київської ситуації є значна різниця між рейтинговими показниками кандидатів у мери Берези і Омельченка і їхніми партійними брендами. При збереженні цієї тенденції єдиною опозиційною силою, здатною стримувати апетити «Солідарності» у Київраді, може залишитися тільки УКРОП. За умови, що електорат Берези буде перетікати до УКРОПу, а близький за духом електорат УКРОПу підтримає мерські амбіції Берези.

У Дніпропетровську шанси на проходження в місцеві ради мають такі партії: «Опозиційний блок» (26,8%), УКРОП 24,4%, «Громадська сила» (11.2%), «БПП «Солідарність »(6,4%), «Батьківщина» (6,3%), «Відродження» (5,1%), «Самопоміч» (4,8%).

На виборах мера міста у другий тур виходять Борис Філатов (30,8%) і Олександр Вілкул (28,5%). У другому турі Борис Філатов набирає 36%, тоді як Олександр Вілкул набирає 29%.

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На думку експертів Центру, лідерство Філатова у другому турі досить умовне. Адже, як свідчить практика, електорат Філатова, більш молодий і економічно активний, менш дисциплінований у виборчому процесі, на відміну від електорату Олександра Вілкула. Тому результат кампанії вирішить ступінь мобілізації прихильників кандидатів у другому турі.

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Опитування проходило з 12 по 17 жовтня 2015 року. Методом особистого інтерв'ю в кожному місті було опитано 1200 респондентів. Під час дослідження використовувалася імовірнісна випадкова вибірка, яка відображає структуру населення в областях за статтю і віком. Гранична помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,7%,