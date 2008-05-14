Катеринчук звинуватив Черновецького та Луценка у побитті свого представника

12 травня пізно ввечері на члена дільничої виборчої комісії №34 Святошинського району від Блоку Миколи Катеринчука було скоєно розбійницький напад. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Катеринчука.

В результаті нападу, стверджують представники прес-служби, потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень і на даний час перебуває в лікарні.

На думку кандидата у мери Києва Миколи Катеринчука, цей випадок став підтвердженням того, що „як і прогнозувалося, виборча кампанія під своє завершення переходить з фази брудного чорного піару у фазу брутальних розбійницьких нападів на членів комісій від нашого Блоку”.

Кандидат у мери переконаний, що напад скоєно свідомо, цілеспрямовано. Катеринчук заявив, що на його думку, “цей злочин скоєно людьми Черновецького під прикриттям підлеглих Луценка”.

Кандидат обіцяв зробити все, “щоб ця справа була доведена до розгляду у суді” та поінформував, що він як народний депутат вже надіслав запит до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з вимогою припинити свавілля в столиці.