Міністр від НУ-НС знає, як зняти різночитання коаліційної угоди

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК негативно оцінює ініціативу БЮТ про підпорядкування силових структур Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ВАСЮНИК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Я негативно ставлюся до цього, але це повинно стати предметом переговорів у рамках робочої групи», - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем`єр наголосив, що переговори в рамках робочої групи потрібно починати без жодних попередніх умов, взаємних звинувачень і пошуків винних у створенні кризи в діяльності парламентської коаліції.

«Єдиною нормативною базою для провадження переговорів є коаліційна угода, яку обговорювали та писали місяцями. Я не стверджую, що її не можна змінювати, але все це знову-таки – за столом переговорів», - додав він.

На думку І.ВАСЮНИКА, насамперед потрібно зняти різночитання коаліційної угоди. «Тільки за цих умов ми зможемо визначити порядок денний робочої групи», - вважає віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем`єр-міністр І.ВАСЮНИК від імені міністрів, які представляють в уряді блок НУ-НС, запропонував сформувати переговорну групу з депутатів коаліції та членів уряду для розроблення пропозицій для виходу з кризи.

І.ВАСЮНИК запропонував тижневий план дій для врегулювання кризи.