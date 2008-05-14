У Єдиному Центрі побачили українське ноу-хау – влада в опозиції до влади

Народний депутат України (фракція НУ-НС), голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перебуваючи довгий час у політичній опозиції, втратила здатність вирішувати повсякденні проблеми та служити суспільству – те, чого потребує перебування на вищих державних посадах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”

«Ю.ТИМОШЕНКО ввела українське ноу-хау – влада перебуває в опозиції до влади. Сьогодні вона апелює вже не стільки до парламентської опозиції – Партії регіонів і КПУ, скільки до партнерів по коаліції, які голосували за неї і Президента, який вносив її кандидатуру на посаду прем’єра», – сказав І.КРІЛЬ.

«Ю.ТИМОШЕНКО через нездатність побороти у собі вроджену і природну схильність до опозиційної діяльності шкодить загальному здоров’ю держави – і політичному, і економічному. Тому, на жаль, вона просто приречена бути вічним опозиціонером, оскільки суспільство є свідком її постійних внутрішніх конфліктів. Всю свою енергію вона витрачає на пошук ворогів, для того щоб скинути на них відповідальність за свої дії. Але це не приносить користі державі», - переконаний він.

І.КРІЛЬ передбачає, що у випадку, якщо Ю.ТИМОШЕНКО отримає ще більше повноважень, вона не зможе позбавитися своєї тяги до опозиційності.

«Можна лише прогнозувати, що трапиться за цих обставин – Ю.ТИМОШЕНКО просто стане в опозицію до власного народу, бо більше буде вже ні до кого», – вважає І.КРІЛЬ.