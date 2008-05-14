Янукович: ПР внесе проект Конституції

У новій Конституції України потрібно узаконити право розпуску Верховної Ради та оголошення імпічменту Президентові через всенародний референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Єнакієвому Донецькій області.

Він зазначив, що Партія регіонів «вноситиме в законному порядку у Верховну Раду законопроект нової Конституції».

За його словами, фракція працює над цим законопроектом уже кілька місяців і внесе його, «швидше за все, у найближчий день».

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що йому відомо, що свій проект, розроблений Національною конституційною радою, вноситиме і Президент України, а також комуністи і БЮТ.

«Після того, як ці законопроекти зійдуться в парламенті, спеціальна комісія почне їх узагальнювати і тоді піде переговорний процес у пошуках консенсусу», - сказав лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «якщо народні депутати цього скликання не об`єднаються і не знайдуть консенсус, тоді їх треба розігнати».