Герман: Тимошенко змінила Януковича на Ющенка в ролі «завжди винного»

Народний депутат Ганна ГЕРМАН (Партія регіонів) констатує, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО “завжди винного” Віктора ЯНУКОВИЧА зараз замінила Президентом Віктором ЮЩЕНКО.

Про це вона сказала в інтерв’ю сайту “Гарт”, коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО щодо можливого «розриву» союзу з Президентом.

Тяжко робити щось для країни, не будучи партнерами, зазначила Г.ГЕРМАН. «Якщо люди справді думають про державу і державні інтереси, то вони виходять у своїх вчинках і заявах не з особистих амбіцій, а власне з державного інтересу», вважає депутат.

На її переконання, той, хто сьогодні поставить свої інтереси та амбіції вище та буде демонструвати свої образи, претензії та вузькопартійні цілі, програє.

«Люди прекрасно стали розбиратися у політиці, вони все бачать. Вони бачать весь цей театр, те, як спритно видається бажане за дійсне», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також вважає несправедливою заяву Ю.ТИМОШЕНКО щодо бездіяльності парламенту.

«Заявити, що за 4 місяці роботи депутати нічого не зробили, не ухвалили жодного закону, законопроекту, поданого урядом, означає образити весь депутатський корпус. Юлія Володимирівна це успішно зробила, але нам уже не звикати», - додала вона.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО завжди намагається знайти собі ворога.

«Хтось мусить бути винним, що вона не спромоглася належним чином керувати економікою. Раніше в неї у всьому був винен ЯНУКОВИЧ, тепер винен Президент та й парламент на додачу», – переконана вона.

Разом із тим депутат зазначає, що народ робить висновки про політика не з його заяв, а з реальних вчинків та результатів праці.

«А цей результат очевидний - Україна, котру завжди називали «житницею» Європи, має хліб дорожчий у 2-3 рази, ніж у країнах ЄС. Це лише один аргумент, але він, на мою думку, такий красномовний, що більше жодних заяв не потрібно», - констатує Г.ГЕРМАН.

Вона переконана, що виправити ситуацію може згуртування прагматичних, відповідальних сил у суспільстві та політиці і пропонує негайно затвердити у парламенті та почати реалізовувати антикризову програму.

«На всій цій історії повинна бути поставлена крапка. Якщо ми будемо затягувати процес, то з кожним днем Україні це обходитиметься все дорожче і дорожче, тому не варто так марнувати час і державний ресурс», - додала вона.