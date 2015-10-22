Росіяни не стануть рятувати Путіна в критичний момент, незважаючи на рейтинг 90% - експерт
Росіяни не вийдуть підтримувати свого президента Володимира Путіна в критичній для нього ситуації, незважаючи на 90-відсотковий рейтинг.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ заявив російський політичний експерт Валерій Соловей.
"У мене особисто немає сумнівів у тому, що 90% громадян Росії схвалюють діяльність президента Путіна. ВЦВГМ не лукавить. Правда, в даному випадку мова йде, зокрема, про соціально схвалювані відповіді. Тобто, люди говорять те, що від них, як їм здається, хочуть почути. Люди бояться сказати інше", - вважає Соловей.
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"Тому якість цієї підтримки не варта нічого. Рівним рахунком нічого. Жоден з тих, хто заявляє про схвалення діяльності Путіна, не вийде підтримати улюбленого президента в критичній для нього ситуації", - впевнений експерт.
На його думку, "всі ці 90% опиняться рівно і саме там, де в серпні 1991 року виявилися 99%, які голосували за кандидатів "єдиного і непорушного блоку комуністів і безпартійних", де опинилися 15 млн членів КПРС, де опинився "меч партії" - КДБ".
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"Так що don't take it seriously! (не сприймайте це серйозно – УНІАН). Мільйони схвалень ніколи не замінять єдиного кроку вперед. На площу. В ту призначену годину", - сказав Соловей.
Він підкреслив: "Чим сильніше самообман, тим болючіше протверезіння".
Як повідомляв УНІАН, за даними останнього соцопитування ВЦВГД, рейтинг Путіна на тлі авіаударів по Сирії виріс до рекордних 89,9%.