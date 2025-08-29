За словами Єрмака, для Лаудера цей проєкт дуже важливий.

Великий американський інвестор Рональд Лаудер запримітив найбільше літієве родовище в Україні. Про це під час онлайн-зустрічі з журналістами сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Таким чином, він підтвердив чутки про те, що у конкурсі на розробку літієвої ділянки "Добра" у Кіровоградській області, нещодавно оголошеному урядом, може взяти участь компанія TechMet, одним з інвесторів у якій є Лаудер. За словами Соболева, представники TechMet сказали, що дуже зацікавлені в цьому родовищі.

"DFC - це наш головний партнер у Фонді між Штатами і Україною, який є наслідком цієї "мінеральної угоди" (угоди про надра зі США, - УНІАН). І DFC - це найбільший акціонер компанії TechMet. Тому це дуже логічно, коли компанія, в яку інвестує DFC, зацікавлена в розробці корисних копалин в Україні, згідно з угодою", - сказав він.

Крім того, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що для Лаудера "цей проєкт дуже важливий" і що "він його дуже підтримує, і він хотів би інвестувати в Україну".

Американці "поклали око" на родовище літію в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше тодішня міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку "Добра" у Кіровоградській області, яка може стати першим проєктом в рамках реалізації угоди про мінерали між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Згодом Свириденко, вже на посаді прем’єр-міністра України заявила, що 27 серпня Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну. Йдеться про конкурс на ділянці "Добра" - на укладення угоди про розподіл продукції.

За її словами, ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій. Очільниця уряду наголосила, що Кабмін очікує на інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні.

