У Білому домі це заперечують.

Президент США Дональд Трамп запропонував розмістити китайські війська як миротворців у післявоєнній Україні, підтримавши пропозицію, вперше висунуту президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Financial Times.

За даними джерел видання, минулого тижня на зустрічі з європейськими лідерами і президентом України в Білому домі Трамп запропонував запросити Китай надати миротворців для моніторингу нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в рамках мирного врегулювання з Росією.

"Це брехня", - заявив високопоставлений представник адміністрації Трампа, додавши, що "обговорення китайських миротворців не було".

Стверджується, що ця ідея викликає протидію з боку європейських столиць, а раніше її відкинув президент України Володимир Зеленський через критичну підтримку Пекіном військових дій Росії.

Високопоставлені військові та політичні діячі США, України та великих європейських столиць обговорювали структуру, в рамках якої демілітаризована зона, патрульована нейтральними миротворцями, буде створена як перший рівень мирного врегулювання.

Також Китай заявив про свою готовність зіграти "конструктивну роль" у врегулюванні війни після того, як Росія нещодавно припустила, що Пекін може стати одним із гарантів безпеки України в рамках мирної угоди.

МЗС Китаю цього тижня заявило, що повідомлення ЗМІ про пропозицію Пекіна взяти участь у миротворчих силах в Україні "не відповідають дійсності".

Китайські миротворці в Україні - позиція Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що не підтримає миротворчі сили китайських військ.

"Чому Китай не бере участі в гарантіях? По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок безпілотників", - сказав він.

У квітні Зеленський звинуватив Китай у постачанні зброї Росії та сприянні її виробництву. Він також заявив, що Пекін нічого не робить, щоб завадити Росії вербувати китайських громадян для участі в бойових діях в Україні, пред'явивши докази, зібрані українською розвідкою, що щонайменше 155 таких рекрутів були відправлені на поле бою.

