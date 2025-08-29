Віцепрезидент США розніс статтю Politico, в які розкритиковано Віткоффа.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, якого видання Politico розкритикувало у своїй публікації за його невдалі дипломатичні зусилля щодо закінчення війни в Україні і загалом за те, як він веде переговори. Відповідний допис Венса з'явився у мережі Х.

"Ця стаття від Politico - це журналістська недбалість. Але не тільки це: це ще й операція іноземного впливу, спрямована на те, щоб завдати шкоди адміністрації та одному з наших найефективніших членів", - написав віцепрезидент Сполучених Штатів.

Венс розкритикував авторку за те, що при підготовці публікації вона не скористалася офіційною інформацією, а узяла дані від анонімних джерел. Він наголосив, що всі, хто "атакує Стіва, роблять це анонімно". Це, за його словами, означає, що "два чи три представники "глибинної держави" розлючені тим, що Віткофф досяг успіху там, де вони зазнали поразки".

Відео дня

"Цікаво, чи запитувала вона (авторка, - ред.) себе, чому ці анонімні джерела звернулися до неї саме зараз з цією конкретною історією. У них є план підірвати зусилля президента щодо встановлення миру, і вони, правду кажучи, розглядали її як корисну посудину для вкидання сміття в розмову, нехтуючи правдою", - стверджує віцепрезидент.

Він заявив, що Віткофф є "безцінним членом" команди і "він нікого не вводив в оману щодо того, що йому сказали росіяни, і що росіяни визнали".

"Плоди його переговорів полягають у тому, що ми звузили перелік відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначених питань, зокрема гарантій безпеки та територіальних поступок. Можливо, ми укладемо мир, а можливо, ні. Якщо ми це зробимо, то це буде тому, що Стів Віткофф і президент Сполучених Штатів працювали щосили, стикаючись з відвертою брехнею з боку провідної преси", - додав Венс.

Про що йшлося у публікації Politico

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна, Європа і навіть РФ розчаровані переговорами щодо закінчення війни, які веде Віткофф. Видання Politico опублікувало статтю, в якій оцінило дипломатичні зусилля спеціального представника президента США, поговоривши анонімно з американськими посадовцями. Йшлося про те, що, попри п’ять зустрічей із російським диктатором Володимиром Путіним за пів року, Віткофф так і не домігся реального прориву у врегулюванні війни в Україні.

Також видання розкритикувало сам стиль роботи спецпосланця, який, за словами співрозмовників, відмовляється радитися з експертами та союзниками, через що часом виявляється некомпетентним, а війну в Україні, стверджують джерела, розглядає крізь призму нерухомості - як земельну суперечку.

Крім того, у матеріалі розповідається, що Віткофф "хаотичний і непередбачуваний", не читає щодня матеріали розвідки, не користується урядовою поштою регулярно й не може зосередитися на кількох завданнях одночасно.

Вас також можуть зацікавити новини: