Вчені вивчають ДНК дерева, якому багато сотень років, щоб дізнатися секрет багаторіччя.

У Великій Британії вчені на генному рівні вивчають 800-річне дерево, відоме, як дерево друїдів, намагаючись дізнатися секрет його надзвичайної стійкості. Про це йдеться у статті ВВС.

Доктор Ед Пайн розповів виданню, що екологи з благодійної організації The Woodland Trust зрізали листки з 800-річного дуба, щоб вивчити їх у лабораторних умовах. Дуб, відомий, як дуб друїдів, росте у природному заповіднику в Бакінгемширі з XIII століття. Він пережив посухи, бурі, спеку та доріс до обхвату стовбура 9 метрів. Вчені не виключають, що секрет такої надзвичайної стійкості криється в ДНК дубу – саме цього та багатьох інших.

У рамках досліджень експерти хочуть зрозуміти, як дуби можуть жити 1000 років і більше, протистоячи таким загрозам, як зміна клімату, і відновлюючись після хвороб. Вони вважають, що ці знання можуть бути життєво важливими для відновлення виснажених лісів Великобританії.

В Англії дуби споконвіку ростуть в парках, садах та лісах. Вони класифікуються як стародавні, коли досягають віку близько 400 років. За даними ВВС, в Англії більше стародавніх дубів, ніж по всій Європі.

Вивчаючи ДНК стародавніх дубів, вчені сподіваються розгадати таємницю генів, що забезпечують довголіття дерев і їх здатність виживати в екстремальних кліматичних умовах.

Ця інформація буде використана для відбору найкращих дубів для посадки в майбутньому, відновлення лісів і повернення дикої природи.

Буде досліджено близько 50 найвідоміших стародавніх дубів Великобританії, серед яких найбільш відомі дерева.

Як рятують стародавні дуби в Україні

Як писав УНІАН, у найстаршого, 1100-річного українського дубу, з'явився нащадок. У Холодному яру Черкаської області, де росте відомий дуб Максима Залізняка, росте молодий дубок з коріння славетного дерева. Крім того, продовжує рости і сам стародавній дуб – він має вже 9 метрів в обхваті.

А на Тернопільщині розробляють стимулятор для росту дубів. Ним планують підживлювати дуби в лісах, щоб вони зростали скоріше.

