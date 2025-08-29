Керівник ОП каже, що ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій.

Наразі є багато різних варіантів, які повинні об’єднатися в систему гарантій безпеки, які б точно давали Україні повну впевненість, що агресія проти неї ніколи не повториться. Про це під час онлайн-зустрічі з журналістами сказав Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України.

Відповідаючи на запитання щодо підсумків його зустрічі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також про те, чи було досягнуто якоїсь згоди щодо гарантій безпеки, Єрмак зауважив, що зустріччю задоволений.

"По-перше, ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо територій. По-друге, підсумували і ще раз визначили, що була дуже гарна і двостороння зустріч у Білому домі, і з лідерами Європи", - сказав керівник Офісу президента.

Щодо гарантій безпеки Єрмак зазначив: головне - це те, що президент США Дональд Трамп підтвердив готовність Америки до прямих гарантій безпеки для України за аналогією з 5-ю статтею НАТО.

"Навколо цього, безумовно, вже йде напрацювання з європейськими партнерами. Я можу вам сказати, що ми сьогодні в щоденному режимі працюємо з радниками з питань національної безпеки і оборони. На столі багато різних варіантів, які загалом повинні об’єднатися в систему гарантій безпеки, які би точно давали Україні повну впевненість, що ніколи агресія не повториться", - заявив голова ОП.

Так, за його словами, вони домовилися далі продовжувати цей діалог.

"Ми проговорили те, що, безумовно, якщо не буде видно ніяких кроків [з боку Росії], адміністрація повернеться до того, щоб все ж вводити санкції", - зауважив Єрмак.

Також, за його словами, Віткофф пообіцяв відвідати Україну.

"Генерал Келлог - друг України, уповноважений щодо питань з Україною. Віткофф - уповноважений щодо питань з Росією. Мені здається абсолютно логічним, щоб і він приїхав, і було б дуже добре, щоб і навіть президент Трамп у якийсь момент приїхав. Тому що неможливо відчути, чому ми такі впевнені, що ми не програємо, що ми точно маємо всі сили, нас просто треба підтримати", - наголосив він.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи прозвучала реакція від Віткоффа на останній обстріл України, керівник ОП розповів, що продемонстрував йому фото:

"Він дуже емоційно на це реагував. І в мене враження, що дійсно вбивство людей, особливо дітей, - воно має дуже велике для них враження і реакцію".

Зустріч Єрмака з Віткоффом

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня президент України Володимир Зеленський зазначав, що цього тижня українська делегація прибуде до Нью-Йорка, аби зустрітися із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Він зауважував, що триває дипломатична робота Офісу президента України, Міністерства закордонних справ України та Ради національної безпеки і оборони України з партнерами, які підтримують необхідність формату зустрічі на рівні лідерів для закінчення війни.

Раніше 29 серпня Зеленський заявляв, що цього дня у Штатах Єрмак зустрічатиметься з Віткоффом.

