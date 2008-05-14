БЮТ готовий піти на обмін ”дострокові вибори – підтримка Януковича”

Блок Юлії Тимошенко може погодитись на дострокові парламентські вибори в обмін на ухвалення змін до Конституції України. Про це заявив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ в ефірі “5-го каналу”.

Реагуючи на висловлювання лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, продемонстровані в сюжеті телеканалу щодо нової Конституції та ситуації в країні, О.ТУРЧИНОВ висловив думку, що вся ця риторика свідчить про бажання опозиції піти на дострокові вибори. О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що БЮТ не боїться дострокових виборів і міг би на них погодитись, однак без внесення змін до Конституції нові вибори, на його переконання, нічого не дадуть.

Він підкреслив важливість перерозподілу повноважень гілок влади, щоб кожна гілка несла відповідальність за ситуацію в країні. “Не хочете сильний парламент і уряд, давайте робити сильного Президента”, - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що є неприпустимою ситуація, коли сьогодні лише одна гілка влади несе відповідальність, а інша – намагається лише керувати.

На уточнююче запитання, чи готовий БЮТ піти на обмін “дострокові вибори – Конституція”, О.ТУРЧИНОВ відповів ствердно.

"Якщо опозиція поставить умову, що ми підтримаємо Конституцію (зміни до Конституції від БЮТ), але за це ми хочемо дострокові вибори, ми готові будемо на це піти, аби Конституція була збалансована і знову не було перекосів в той чи інший бік", - сказав О.ТУРЧИНОВ.