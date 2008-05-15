Яценюк знайшов вихід: розійтися

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради закрито. Наступне розпочнеться у п’ятницю, 16 травня, о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення другої перерви у засіданні (до 12.30) голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив депутатам, що поки не вдалося досягти жодної згоди стосовно порядку денного.

Він наголосив, що після попередніх переговорів ним був сформований порядок денний, який був розданий керівникам фракцій з урахуванням усіх питань порядку денного, які пропонувалися фракціями.

«Але рішення остаточного не прийнято, і тому нам потрібно розійтися по комітетах», - сказав А.ЯЦЕНЮК.