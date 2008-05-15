Тимошенко нагадали, що буває з тими, хто бігає за двома зайцями

Народний депутат України, член політичної партії “Єдиний центр” Михайло ПОЛЯНЧИЧ вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ще не визначилася, чи відстоювати перехід на парламентську форму правління в Україні, чи боротись за посаду Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного центру”, на думку М.ПОЛЯНЧИЧА, «Ю.ТИМОШЕНКО зараз діє навпомацки, бо ще не знає, куди поверне ситуація».

«Поки що вона веде війну на двох фронтах – за зміни до Конституції на користь парламентської республіки з Верховною Радою та за посаду Президента з Віктором ЮЩЕНКОМ. Але як тільки вона зрозуміє, на якому полі бою результати обнадійливіші, сконцентрує свої зусилля на чомусь одному», вважає М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО особливо не переймається щодо конкретики у визначенні вищих державних посад в Україні.

«Для неї що Президент, що прем’єр, канцлер або король – все одно. Має значення лише одне – щоб у Конституції було записано, що ця людина - головна», - переконаний депутат.

«Але може статися, що у прем’єра вийде, як у тій приказці про двох зайців - Ю.ТИМОШЕНКО ризикує залишитися ні з чим», - додав М.ПОЛЯНЧИЧ.