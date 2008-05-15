Кияни віддають перевагу українській церкві

14:17, 15 травня 2008
Політика
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До Московського патріархату належить 7%

Майже 41% киян у відповідь на питання про конфесійну приналежність заявляють, що вірять у Бога, але не належать до жодної церкви.

Серед тих мешканців столиці, для кого належність до конкретної церкви є актуальною, найбільш популярна Українська православна церква Київського патріархату. Про свою належність до неї заявили 18% опитаних.

Наступною за чисельністю є група «нерелігійних», яка становить 15,5%.

Четверту та п’яту позицію – по 7,3% – розділяють ті, хто не може визначитися, релігійний він чи ні, а також вірні тієї УПЦ, яка зберігає єдність з Московським патріархатом.

Це – дані опитування в Києві, проведеного фірмою „Юкрейніан соціолоджі сервіс” та компанією «Фонд «Громадська думка – Україна». Загалом опитано 4000 киян за вибіркою, що репрезентує доросле населення столиці.

По 1,5% вірних серед киян мають Українська автокефальна православна церква та протестанти, 1% киян належать до Української греко-католицької церкви. По пів-відсотка киян пов’язують себе з Римо-Католицькою церквою та “Посольством божим”.

З релігійних лідерів найвищою довірою серед киян користуються патріарх київський та всiєї України–Руси, предстоятель Української православної церкви Київського патрiархату Фiларет, йому довіряють 39,3%.

Митрополиту київському та всiєї України, предстоятелю Української православної церкви Московського патрiархату Володимиру довіряють 35,9% киян.

Предстоятелю Української греко-католицької церкви Любомиру Гузару, попри те, що до цієї церкви належить лише 1% киян, довіряють 25% мешканців столиці.

Лише 6% киян вважають, що православна церква в Україні має «бути підрозділом єдиної Росiйської православної церкви i перебувати й підпорядкуванні Московського патріархату».

30,7% кажуть, що православна церква в Україні має бути «національною православною церквою, підпорядкованою власному (тобто київському) патрiархату», а 32,7% припускають, що «в Україні можливе співіснування кількох православних церков різного підпорядкування».

У разі, якщо в анкеті немає варіанта відповіді, який дозволяє респонденту зайняти нейтральну позицію щодо тієї чи іншої конфесії і вибір є обов’язковим, – то більш як половина (50,3%) киян асоціюють себе з Українською православною церквою Київського патріархату, тоді як з її основним конкурентом – УПЦ Московського партіархату асоціює себе уп`ятеро менше (8,8%) киян. Такі результати було отримано фондом „Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології. Усього було опитано 1000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва.

 

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