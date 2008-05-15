Янукович і сам не знає, чому в коаліції перестали цілуватися

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що майбутнього у нинішньої коаліції у Верховній Раді немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час засідання опозиційного уряду, який він очолює.

“Майбутнього у цієї коаліції, безумовно, немає і не може бути, бо вона побудована на політичному авантюризмі, на рішенні про дострокові вибори, які відбувалися в умовах, коли країна нормально розвивалася, але це не задовольняло купку амбітних політиків», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що Верховна Рада вчергове «зіштовхнулася з несподіванкою». За його словами, це є несподіванкою не тільки для опозиції, але й для коаліції, оскільки саме БЮТ блокує роботу парламенту.

За його словами, в коаліції є люди, які звикли на кризах, на конфліктах «підвищувати свій політичний рейтинг». В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «уряд займається тільки політиканством».

Він зазначив, що сьогодні дорогою на роботу він почув інтерв’ю із простими киянами, які «добре розуміють, що це спектакль, який вже набрид». За його словами, люди говорять про те, що «ми задоволені тим, що вони перестали цілуватися». В.ЯНУКОВИЧ додав, що, мовляв, чому перестали цілуватися в коаліції, він і сам не знає.

Лідер Партії регіонів вважає, що на сьогодні уже «немає жодної людини, яка б не усвідомлювала, що коаліції на сьогодні не існує».