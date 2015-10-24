Пайєтт озвучив "кращу відповідь" недругам України

Найкращою відповіддю для недругів України стане висока явка і чесне проведення місцевих виборів. Про це написав у своєму Twitter посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

"Революція гідності була заради демократії, прозорості й реформ. Вибори завтра – шанс для українців сприяти досягненню усіх трьох цілей. Немає кращої відповіді тим, хто очікує поразки України, ніж висока явка і чесні вибори завтра. Світ спостерігає за Україною", - пише посол.

Дипломат зазначив, що місцеві вибори, які відбудуться в Україні завтра, особливо важливі в умовах реформи децентралізації та посилення контролю над місцевими бюджетами.

Читайте такожПутін - людина, яка не визнає себе винною ніколи - політологи про бойкот параду в Москві

"Упродовж останніх двох років США говорили, що українці самі мають обирати своє майбутнє. Завтра - момент ухвалення рішення", - написав посол США в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Комітет виборців України заявив про факти порушення політичними партіями в окремих регіонах «дня тиші» перед місцевими виборами.

Як зазначили у КВУ, такі порушення зафіксовані, зокрема, в Києві, Херсоні та Одесі. У Комітеті виборців наголосили, що використання слоганів і символіки політичних партій у «день тиші», який настав в Україні 24 жовтня, вважається порушенням закону «Про місцеві вибори».