КВУ вважає не зовсім легітимним вручення повістки меру Києва

Голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ називає “не зовсім легітимним” вручення повістки до УБОЗ Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Вчорашнє вручення повістки здається дивним і не зовсім легітимним. Один з суб’єктів політичного процесу вручає таку повістку дивним шляхом, роздуваючи це в ЗМІ, іншому кандидату, який є його політичним опонентом. Можливо, в когось вже здають нерви, хтось хоче зробити комусь послугу», - вважає І.ПОПОВ. На його думку, це вносить додаткову непотрібну нервовість у виборчу кампанію.

За його словами, вручити повістку можна було або до початку виборчої кампанії, або вже після підбиття підсумків столичних виборів. «Якщо це повториться, то можна буде говорити про застосування правоохоронного адмінресурсу. Поки що - жовта картка, попередження українській міліції за втручання у вибори», - наголосив голова Комітету виборців.

Як повідомлялось, начальник прес-служби Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК заявила, що 14 травня співробітники київської міліції вручили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку на 16.00 15 травня у приміщення УБОЗ УМВС України в місті Києві для ознайомлення з матеріалами адміністративного протоколу, складеного проти нього, за порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Водночас радник мера Києва з питань ЗМІ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляє, що представники міліції не вручали Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку до правоохоронних органів.

Він наголосив, що на відкритті дитсадка-школи бачив, як троє чоловіків «намагалися прорватись до київського мера, коли той сідав у машину». «Листок від невідомих осіб вихопив особистий охоронець київського мера. Я вимагаю встановити осіб цих шахраїв”, - заявив К.БЕКТУРСУНОВ.