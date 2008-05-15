Перемогти Черновецького Катеринчуку заважають... Ющенко та Тимошенко

Кандидат в мери Києва, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що перемогти Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на виборах мера Києва сьогодні заважають позиції Президента та БЮТ.

Як повідомляє прес-служба кандидата в мери, М.КАТЕРИНЧУК підкреслює, що “головне завдання цих виборів - позбавити киян від Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

М.КАТЕРИНЧУК вважає, що виконати це завдання заважає, в першу чергу, позиція Президента України. Кандидат зауважив, що Президент та його команда заблокували прийняття закону про два тури виборів, тому що їм вигідно, аби мером залишився Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. «Він вигідний у їхній боротьбі за владу, а інтереси киян та розвиток столиці України главу державу не цікавлять. Президент закриває очі на те, що команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО розпродає київські землі та комунальну власність. Президент не помічає, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ замість вирішення проблем міста займається підкупом пенсіонерів та нужденних верств населення», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

Ще однією перешкодою, яка заважає “звільнити Київ від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, є, на думку кандидата, і позиція БЮТ. Він зазначив, що Юлія ТИМОШЕНКО та її команда доклали чимало зусиль, аби у Києві були призначені дострокові вибори міського голови та Київради, однак у своїй боротьбі з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виявилися непослідовними.

«Юлія Володимирівна та її команда так і не наполягли на прийнятті Верховною Радою закону про вибори міського голови у два тури. Замість цього висунули кандидата, який не користується підтримкою більшості киян», - зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

На його думку, у своїй “боротьбі проти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” кияни мають розраховувати тільки на власні сили. Адже, за його словами, позиція Президента свідчить, що “відповідне рішення щодо злочинів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ані з боку Генеральної прокуратури України, ані з боку Міністерства внутрішніх справ прийнято не буде”.

«Голосування 25 травня має стати референдумом проти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди. За киянами - остаточне рішення щодо того, чи отримає ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ другий термін, чи ні», - зауважив М.КАТЕРИНЧУК.

Він також додав, що, незважаючи на відсутність закону про два тури виборів, він готовий перемогти вже у першому турі. «Я впевнений у своїй перемозі. І для цього є всі підстави. У Києві нараховується 37% відсотків киян, які не підтримують ні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, ні Віталія КЛИЧКА, ні Олександра ТУРЧИНОВА. Я веду боротьбу за голоси цих киян і сподіваюся на їхню підтримку», - наголосив він.