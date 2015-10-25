Жебрівський: Вибори в Маріуполі не пройдуть, якщо їх не перенесуть

Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомляють Новини Донбасу.

Він зазначив, що подібних заяв з однієї маріупольської друкарні налічується 10 штук. Жебрівський повідомив, що всі ці факти вже внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

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Голова ДонОВМА зазначив, що рішення про виборчий процес в Маріуполі буде приймати Центральна виборча комісія та Верховна Рада України.

"На сьогодні рішення буде приймати ЦВК і Верховна Рада. Я говорив з президентом і він сказав, що вибори повинні відбутися, хоча сьогодні немає такої можливості", - сказав Жебрівський.

Він також зазначив, що якщо вибори не перенесуть на 15 листопада, то виборчий процес в Маріуполі так і не відбудеться.