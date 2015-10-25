У Харківській області станом на 12:00 явка становила 20%, у Сумській – 18,2%, у Хмельницькій – 25%

"Станом на 12:00 явка виборців по всім дільницям становить 20%", - під час брифінгу повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

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У прес-службі Сумської облдержадміністрації УНІАН повідомили: "За оперативними даними, станом на 12:00 в області проголосувало 163,951 тис. людей, що становить 18,2% виборців".

"У містах Хмельницької області станом на 12:00 явка виборців становила 25%, у селах була дещо нижчою", - повідомив УНІАН голова обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв.

Він зауважив, що селяни завжди проявляють активність у другій половині дня.

Разом з тим, представники КВУ на разі не фіксують суттєвих виборчих порушень в області.