У Кривому Розі печатки виборчих дільниць губляться та "блукають"

Про це повідомили в штабі однієї з політсил.

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"Це пряме порушення закону – печатка повинна знаходитися на дільниці завжди, - повідомляють спостерігачі від однієї з політичних партій. – Хто і з якою метою її використовував поза ділянки, які документи були незаконно і потай проштамповані?"

Це не поодинокий випадок з печатками виборчих дільниць в Кривому Розі. Так, на дільниці, розташованій у пологовому будинку №1, печатка "пропадала" на 20 хвилин.

На ділянці № 121752 (школа №123) при відкритті сейфа її не виявилося взагалі. Голова відмовилася підписувати складений спостерігачами акт. Спостерігачі зафіксували на відео факт винесення печатки за межі дільниці.

Також у Саксаганському районі Кривого Рогу були передруковані 8 тисяч бюлетенів через допущені помилки.