У Кривому Розі печатки виборчих дільниць губляться та "блукають"
У Саксаганському районі Кривого Рогу на виборчій дільниці № 121689 вранці була відсутня печатка в сейфі. Як виявилося, голова комісії цієї дільниці напередодні возила її в райвиконком.
Про це повідомили в штабі однієї з політсил.
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"Це пряме порушення закону – печатка повинна знаходитися на дільниці завжди, - повідомляють спостерігачі від однієї з політичних партій. – Хто і з якою метою її використовував поза ділянки, які документи були незаконно і потай проштамповані?"
Це не поодинокий випадок з печатками виборчих дільниць в Кривому Розі. Так, на дільниці, розташованій у пологовому будинку №1, печатка "пропадала" на 20 хвилин.
На ділянці № 121752 (школа №123) при відкритті сейфа її не виявилося взагалі. Голова відмовилася підписувати складений спостерігачами акт. Спостерігачі зафіксували на відео факт винесення печатки за межі дільниці.
Також у Саксаганському районі Кривого Рогу були передруковані 8 тисяч бюлетенів через допущені помилки.