Жебрівський назвав винних у ситуації довкола виборів у Маріуполі: ЦВК "грає на боці однієї зі сторін"

Як зазначається у повідомленні на сайті Донецької ОДА, Жебрівський наголосив на провині ЦВК, «яка не зайняла позицію незаангажованого арбітра, а грала на боці однієї зі сторін».

«Я говорив з паном Охендовським (голова ЦВК –УНІАН) у суботу і пояснював, що питання друку бюлетенів на приватній друкарні, яка належить Ринату Ахметову, ставить під сумнів суспільну легітимізацію виборів. Я просив прийняти рішення з приводу передруку на незалежній друкарні. Часу було вдосталь, щоб забезпечити в неділю нормальний процес волевиявлення. Мене не почули», - сказав Жебрівський.

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За його словами, «лише сам факт проведення виборів – це недостатня формула успіху, вони мають бути демократичними, прозорими і чесними».

«І тому ми спостерігаємо перемогу демократичного майбутнього над авторитарним минулим у Донецькій області. Люди нарешті усвідомлюють, що хазяїна Донбасу вже немає. Призначати місцеву владу більше не будуть - це право належить громаді. Маріупольці сьогодні показали урок демократії всій Україні», - повідомив голова Донецької ОДА.

Водночас, він вибачився перед мешканцями міста за ситуацію, що не дала їм змоги проголосувати в день виборів.