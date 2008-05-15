Кличко за створення БТІ у кожному районі Києва

Кандидат у мери Києва Віталій КЛИЧКО заявляє про необхідність жорсткого реформування системи Бюро технічної інвентаризації.

«На поверхні лежить ідея розцентралізації БТІ, створення таких структур у кожному районі», - заявив В.КЛИЧКО у інтерв`ю газеті «Сегодня», повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка.

Він заявив про необхідність розробити регламентуючі документи: «Щоб усі знали – на видачу такої-то довідки відводиться рівно 5 або 6 днів. А якщо держслужбовець не зможе підготувати таку довідку, то його звільнять з роботи».