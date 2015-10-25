Команда Філатова готова до діалогу з іншими демократичними політичними силами

Про це у неділю, 25 жовтня, заявив член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Борис Філатов.

«Високі показники явки, численні повідомлення від містян про помічені порушення, відмова від участі в маніпулятивних технологіях свідчить про те, що нам вдалося побудувати в окремо взятому місті свідоме громадянське суспільство. І саме заради таких людей наша команда готова, незалежно від результатів голосування, об'єднатися з усіма чесними й працьовитими політиками нашого міста. Єдиною командою з єдиною метою – зробити Дніпропетровськ успішним і безпечним містом. І ми зможемо домогтися видатних результатів», – сказав Борис Філатов.

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За його словами, команда УКРОПу вже почала вести переговори з десятками громадських організацій та об'єднань активістів, які зацікавлені в процвітанні Дніпропетровська. «Ми запрошуємо приєднатися до нас відповідальних політиків з партій «Громадська сила» і «Солідарність», об'єднань «Самопоміч» та «Батьківщина». Ми готові до діалогу. Безумовно, для нас неприйнятні жодні союзи з бандитами і реваншистами з попередньої влади, які сконцентрувалися під новим брендом «Опозиційний блок». Але для решти політичних сил я і мої однодумці залишаємося відкритими. Давайте разом працювати на благо рідного Дніпропетровська», – підкреслив Борис Філатов.

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