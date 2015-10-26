У Новограді-Волинському між округами переплутали бюлетені кандидатів у депутати облради - ОПОРА

Про це повідомляє Громадянська мережа «ОПОРА».

У Новограді-Волинському три дільниці отримали бюлетені інших округів, йдеться в повідомленні.

«У Новограді-Волинському дільниця №181322 ВО № 63 отримала бюлетені 64 округу. Дільниця №181329 ВО №64 округ, отримала бюлетені 62 округу. Дільниця № 181335 - це 62 округ, а бюлетені отримала 64 округу», - повідомив спостерігач.

Читайте такожНа Тернопільщині на двох дільницях результати виборів не враховуватимуть - КВУ

Голова обласної виборчої комісії Юрій Павлюк ОПОРІ прокоментував: «Є скарга і ми завтра будемо її розглядають, бо представник не може з’явитися сьогодні. Помилка сталась, коли вони там передавали на дільниці, але ця інформація не підтверджена, будемо давати запити, це питання серйозне».

Читайте такожОПОРА зафіксувала черги після завершення голосування на 1,7% виборчих дільницях

Як повідомляв УНІАН, громадянська мережа ОПОРА зафіксувала 1052 порушення до моменту закриття дільниць.