У Донецькій області відкрили 10 кримінальних проваджень щодо порушень у ході виборів

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

За період проведення виборчої компанії міліцією Донецької області зареєстровано 346 повідомлень про порушення виборчого процесу, на розгляді залишаються 103 звернення. За 10 з них відкриті кримінальні провадження, тривають слідчі дії.

Водночас, за даними міліції, голосування у Донецькій області пройшло спокійно. Незважаючи на спроби окремих політичних сил втягнути міліцію у політичний процес та дестабілізувати ситуацію, грубих порушень громадського порядку допущено не було.

Читайте такожСпостерігачі ОПОРИ зафіксували 1128 порушень на місцевих виборах

Міліція Донеччини повністю контролювала оперативний стан та негайно реагувала на усі звернення від учасників виборчого процесу, що надходили.

«Лише за останню добу, у день голосування, зареєстровано 95 повідомлень, які пов’язані з виборами. Більшість з них надійшли з Маріуполя - 23 та Краматорська – 27», - сказано у повідомленні.

Нагадується, що на Донеччині голосування не відбулося у Маріуполі та Красноармійську, де виборчі бюлетені не були завезені у 205 та 30 дільничних виборчих комісій.

У Маріуполі зареєстровано 147 повідомлень про порушення, пов’язані з виборами. Найчастіше слідчо-оперативну групу міліції викликали учасники виборчого процесу до приміщення типографії, де друкувалися бюлетені. Не дивлячись на спроби окремих громадян порушити громадський порядок, наприклад, у ніч з 18 на 19 жовтня під час подій, що розгорталися біля приміщення типографії, правоохоронцям вдалося попередити конфлікт та запобігти тяжким наслідкам.

Красноармійським міськвідділом міліції за період виборчої кампанії зареєстровано 20 повідомлень про правопорушення, половина надійшла протягом минулої доби. Виїздом слідчо-оперативних груп 5 повідомлень не підтвердилися, за рештою фактів проводяться перевірки (зникнення печатки, повідомлення від кандидатів у депутати та мери міста про те, що члени міської виборчої комісії перешкоджають здійсненню ними своїх законних виборчих прав як кандидата і виборця).

Читайте такожКВУ прогнозує три "гарячі точки" у другому турі виборів - Дніпропетровськ, Ужгород та Одеса

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у містах Маріуполі та Красноармійську Донецької області.

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив про системну протизаконну бездіяльність окремих членів Маріупольської міської та Красноармійської міської виборчих комісій, які відмовилися передати виборчі бюлетені 213 дільничним виборчим комісіям у Маріуполі та 37 ДВК - у Красноармійську.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом зриву виборів у Красноармійську.