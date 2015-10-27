Партія "Відродження" подолала 5% бар'єр на цих місцевих виборах - дані паралельного підрахунку

Такі дані паралельного підрахунку голосів, який проводився політичною силою. Про це повідомив перший заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко.

"Це наші внутрішні дані після паралельного підрахунку голосів. Я не думаю, що вони будуть суттєво відрізнятися від офіційних, але я вважаю, що цей результат є досягненням партії та досить вагомою заявкою на майбутнє. Я переконаний, що це дуже хороший старт. Своїм результатом на місцевих виборах партія "Відродження" підтвердила, що є справжньою парламентською політичною силою", - прокоментував результати підрахунку Володимир Пилипенко.

За його словами, зараз сили партії направлені на те, щоб захистити результати виборів.

"Кінцевих результатів ми чекаємо з дня на день. Чим довше встановлюються результати - тим більше сумнівів щодо їхньої достовірності. Вже сьогодні нам доводиться захищати результат і в Черкаській області, і в Миколаєві є проблеми, де у нас намагаються вкрасти голоси через підрахунок. Але ми готові до цього і будемо відстоювати справедливість у суді", - додав перший заступник голови партії "Відродження".

Він також зазначив, що високого результату на місцевих виборах політичній силі вдалося досягти завдяки правильно сформованим командам, а також ідеям партії, які підтримуються громадянами.

"Ми зробили ставку на тих людей, які готові щось змінити у своєму селі, у своєму місті, районі, області, які не бояться відповідальності. Наші кандидати - це люди, які живуть в містах, райцентрах, селах, ходять тими самими вулицями, що й виборці, які за них голосують. Це люди, які знайомі виборцю. Ми просто працювали для людей, і українці дали високу оцінку нашій роботі - підтримали нас на виборах. Тепер наше завдання - продовжувати свою роботу і втілювати в життя ті ідеї, за які люди нас підтримали, головна з яких - це відродження держави. Ми дякуємо усім за підтримку", - сказав Володимир Пилипенко.