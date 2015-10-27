На виборах у Дніпропетровську влада грала в піддавки з представниками режиму Януковича – експерт

«Якщо результати підрахунків не збігаються з даними екзитполів, то це може нагадувати ситуацію за Чеховим: «Однако во время пути собачка могла подрасти». Така практика, коли на дільницях підписувались одні протоколи, а в ЦВК виготовляли зовсім інші, поширена ще з часів Кучми. Згадайте хоча б транзитний сервер, Сергія Підрахуя...», – сказав Валентин Гладких, коментуючи ситуацію в Дніпропетровську, де екзитполи та підрахунок голосів дають перемогу різним кандидатам,- передає Еспресо.

Експерт вважає, що нинішньому складу ЦВК, який щонайменше тричі проводив ганебні вибори і закривав очі на відверті порушення, довіряти не можна. «У багатьох виникало небезпідставне питання – а чому Президент і Верховна Рада не хочуть змінювати склад ЦВК попри те, що в багатьох його членів збіг термін повноважень? Думаю, ці вибори дали відповідь на це питання: тому що досвід «професіоналів», які провели вибори в 2010-му, 2012-му і 2013 роках (у 2013 році відбувалися повторні вибори в т.зв. проблемних округах. – Ред.) – навіть коли вже стояв Майдан, знадобився постреволюційній владі», – сказав він.

Експерт переконаний, що нинішні політики, які прийшли до влади «і в руках яких опинився механізм зловживання цією владою задля збільшення своєї ваги і власності, виявились не готовими зректись цих інструментів і змінити правила гри. «Тому ЦВК є тільки інструментом в нечесних руках», – вважає він.

Коментуючи ситуацію з виборами в Дніпропетровську, Валентин Гладких наголосив: «Віддати регіон посіпакам Януковича, які довели країну до війни – це поза рамками здорового глузду». «Влада програла в Дніпропетровську вже тому, що не спромоглась виставити там власного рейтингового кандидата і була змушена грати в піддавки, підтримуючи посіпак злочинного режиму», – сказав він.

Експерт нагадав, що в політикумі де-факто уже існує «ширка» – коаліція провладних сил з колишніми регіоналами. «Політичним лідерам, які йдуть на такі альянси, варто пам’ятати просту істину: не завжди ворог мого ворога – мій друг».