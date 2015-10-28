Говорити про роззброєння на Донбасі передчасно - уповноважений уряду ФРН

Про це заявив спеціальний уповноважений федерального уряду з питань головування Німеччини в Організації з безпеки та співробітництва у Європі у 2016 році Гернот Ерлер.

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Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи існують з огляду на ситуацію на Донбасі можливості для надання Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ додаткового мандату для спостереження за роззброєнням усіх сторін на Донбасі Ерлер наголосив: "Коли подивитися на увесь список цих завдань, то зрозуміло, що Мінські домовленості не є угодою, яка розрахована на тривалу перспективу, і, зокрема, проблема, наприклад, окупованого Криму взагалі там не розглядається, не згадується. Тобто, перед тим як переходити до досить складної подальшої фази у мирному процесі, а саме - питання про те, хто буде дбати і яким чином буде досягнуто ось таке роззброєння, я думаю, що воно виникатиме пізніше, і зараз у рамках тих завдань, які стоять перед ОБСЄ, говорити про це поки що передчасно".

У зв'язку з цим він підкреслив, що необхідно зосередитись на виконанні Мінських угод. Як зазначив Ерлер, перш за все, мова йде про виконання пунктів домовленостей, що стосуються припинення вогню, відведення озброєння з обох боків і політичного процесу, а саме - забезпечення прав східних регіонів України на самоуправління, що передбачено змінами до Конституції України.

Також Ерлер назвав важливим пунктом Мінських угод повернення контролю української влади на кордоні з Росією.

Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого 2015 р. відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участі президента України Петра Порошенка, президента Франції Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачений обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.

Із 15 лютого на Донбасі було оголошено перемир'я, однак терористи постійно порушували режим "тиші".

Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння.

Нині триває відведення легкого озброєння.

Крім того, з кінця вересня бойовики суттєво знизили активність і все рідше порушують режим припинення вогню.