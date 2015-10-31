Гриценко про арешт Корбана: це не правосуддя - це вибірковість, договірняки по-їхньому

"Корбана затримали. Кернес - на волі. Їхнє минуле по-бандитськи схоже. Але сьогоднення різне: з початком російської агресії Корбан став патріотом, Гепа залишився ватником і знову агітує за дружбу з Росією", - пише Гриценко на своїй сторінці у Фейсбук.

"З ким домовилися/сторгувалися - той гуляє на волі, а ні - тоді команда "фас!" і сила закону. Замість того, щоб закон був дійсно один для всіх і відповідальність за злочин будь-кого була невідворотною. А зараз це не правосуддя - це вибірковість, договірняки по-їхньому", - впевнений Гриценко.

"Чи розуміють Порошенко з Шокіним, що коли вони застосовують Кримінальний кодекс на власний розсуд, у суспільстві не буде ні відчуття справедливості, ні довіри до їхньої влади?!", - дивується політик.

Це не правосуддя - це вибірковість, договірняки по-їхньому.Корбана затримали. Кернес - на волі. Їхнє минуле по-бандитс... Posted by Анатолій Гриценко on 31 октября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, сбогодні зранку представники правоохоронних органів затримали лідера партії "УКРОП" Генадія Корбана та провели обшуки у офісах партії.

СБУ і ГПУ підтвердили арешт лідера політичної партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадія Корбана і заявили, що підозрюють його у створенні злочинного угруповання.

У свою чергу в УКРОПі обшуки і затримання своїх партійців назвали політичними репресіями.

«Тільки політичні репресії. Мабуть, комусь не подобається хороший результат УКРОПу на місцевих виборах, який ми показали, увійшовши в 15 обласних рад, 150 міських рад, понад 200 районних рад. Можливо, хтось хоче тиснути на мене перед другим туром. Я поки не можу зрозуміти, але це можуть бути тільки політичні репресії. У Дніпропетровську йде тотальна зачистка партії», – заявив один з лідерів УКРОПу Борис Філатов в ефірі каналу«112 Україна».

Він також розповів подробиці затримання глави політради партії Геннадія Корбана. «Корбана затримали на моїх очах – без пояснення причин і без єдиного документа. До нього прийшли додому і почали ламати двері. Коли я підійшов (він живе по сусідству) і запитав, що відбувається, мені повідомили, що тут шукають злочинця, який, за їх даними, знаходиться в цьому будинку. Вони зламали двері, схопили Корбана на порозі і повезли невідомо куди», – сказав Філатов.

Він додав, що затримання проводили близько 8 бійців «Альфи» у балаклаві і двоє слідчих ГПУ.

«Все місто набите «глушилками», весь час падає зв'язок, на кожному перехресті – «Фольксваген»з озброєними людьми і затемненими вікнами. Такого навіть при Януковичі і близько не було. Обшукують волонтерів – це вже занадто. Наступним кроком вони, мабуть, почнуть розстрілювати наших партійців», – додав народний депутат.