Ляшко заявив, що після Корбана під арешти можуть потрапити депутати з "РПЛ"
Народний депутат також стверджує, що президент особисто йому погрожував арештом.
Про це лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив у коментарі ТСН.
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"У мене була зустріч з одним зі працівників спецслужб, який мені повідомив, що наступними під арешт можуть потрапити народні депутати Радикальної партії. Порошенко особисто мені погрожував арештом, якщо я не припиню його критикувати", - сказав Олег Ляшко.
Депутат стверджує, що "Регіонали ходять спокійно, ніхто їх не затримує. Сьогодні за часів Порошенка у тюрмах сидить більше патріотів, ніж за часів Януковича. Арешт Корбана – це продовження політичних репресій, які здійснює режим Порошенка проти патріотів".
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.
Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана та Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради Бориса Філатова.
За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не пред'явили будь-яких документів та не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.