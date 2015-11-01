Ляшко заявив, що після Корбана під арешти можуть потрапити депутати з "РПЛ"

Про це лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив у коментарі ТСН.

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"У мене була зустріч з одним зі працівників спецслужб, який мені повідомив, що наступними під арешт можуть потрапити народні депутати Радикальної партії. Порошенко особисто мені погрожував арештом, якщо я не припиню його критикувати", - сказав Олег Ляшко.

Депутат стверджує, що "Регіонали ходять спокійно, ніхто їх не затримує. Сьогодні за часів Порошенка у тюрмах сидить більше патріотів, ніж за часів Януковича. Арешт Корбана – це продовження політичних репресій, які здійснює режим Порошенка проти патріотів".

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана та Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не пред'явили будь-яких документів та не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.