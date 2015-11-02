Захист Корбана наполягає на відводі третього судді, секретаря та прокурорів
21:22, 02 листопада 2015Політика
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Суддя Новозаводського районного суду Чернігова Ігор Шиков оголосив перерву на 15 хвилин у засіданні на прохання адвокатів лідера партії УКРОПу Геннадія Корбана підготувати три заяви про відвід судді, секретаря і прокурорів.
Корбану обирають запобіжний захід / Скріншот
Як передає кореспондент УНІАН, захист Корбана просив 50 хвилин, щоб підготувати три заяви на відвід судді Шикову, оскільки він не є слідчим суддею, секретарю суду, яка порушила свої службові обов'язки, не перевіривши документи прокурорів та адвокатів, а також прокурорам, які так і не надали документів, які би надавали їм право представляти сторону обвинувачення.
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У свою чергу, сторона обвинувачення вимагала не задовольняти ці заяви.
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