Захист Корбана наполягає на відводі третього судді, секретаря та прокурорів

Як передає кореспондент УНІАН, захист Корбана просив 50 хвилин, щоб підготувати три заяви на відвід судді Шикову, оскільки він не є слідчим суддею, секретарю суду, яка порушила свої службові обов'язки, не перевіривши документи прокурорів та адвокатів, а також прокурорам, які так і не надали документів, які би надавали їм право представляти сторону обвинувачення.

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У свою чергу, сторона обвинувачення вимагала не задовольняти ці заяви.