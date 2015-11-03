До тернопільської міськради проходять 7 партій

Як повідомили УНІАН у територіальній виборчій комісії, найбільшу підтримку в Тернополі отримала ВО «Свобода» – 25,83%, вона отримає 13 мандатів.

Також до міської ради проходять "БПП «Солідарність» – 13,38% (7 мандатів), об"єднання «Самопоміч» - 12,54% (7 мандатів), «Громадянська позиція» – 8,36% (4 мандати), «Батьківщина» – 7,49 (4 мандати), «Народний контроль» – 7,18% (4), «Радикальна партія Олега Ляшка» - 5,21% (3).

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Загалом до Тернопільської міськради обрано 42 депутати. У чинній міській раді було 60 депутатів.

Раніше УНІАН повідомляв, що київська міська територіальна виборча комісія затвердила своєю постановою, прийнятою пізно ввечері 2 листопада, заключний список обраних на виборах 25 жовтня депутатів Київської міської ради. У цьому списку з 120 обранців до нової Київради 45 є нинішніми її депутатами.