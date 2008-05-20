Через Тимошенко Vanсo може здерти з України до $200 мільярдів?

У разі розриву договору з компанією Vanсo з вини України, і якщо це буде доведено в міжнародних судах, компанія може зажадати від нашої країни відшкодування шкоди близько 200 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«Є різні підходи до підрахунку такої шкоди. Те, що, безумовно, нам доведеться відшкодувати, це прямі витрати, на які вже пішов інвестор… приблизно це 200 млн. дол.», - зазначив О.ШЛАПАК.

Також він додав, що компанія Vanсo може пред`явити претензії щодо відшкодування недоотриманого прибутку, і в цьому випадку сума може досягти 200 млрд. дол. «У інвестора є всі можливості зараз скористатися такою нормою як пред`явлення претензії за недоотриманий прибуток», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також зазначив, що якщо виникають якісь питання і сумніви щодо якості роботи компанії Vanсo в Україні, то цю тему потрібно обговорювати публічно за участю представників цієї компанії, можливо, і на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

ОШЛАПАК не виключив, що справа щодо відносин з компанією Vanсo незабаром може бути розглянута в Стокгольмському суді, причому «шансів виграти цю справу у нас дуже мало». Він висловив надію, що питання відносно Vanсo розглядатиметься завтра на засіданні уряду.

О.ШЛАПАК зазначив, що на засіданні РНБО Президент запропонував відійти в питанні щодо Vanсo на «нульові позиції» і не піддавати такому ризику Україну.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 17 травня винесла протест до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД».

Цим документом зупинено дію неправомірного наказу із зобов`язанням його відмінити.

Згідно з повідомленням Генпрокуратури, під час перевірки правомірності анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД» Генеральною прокуратурою встановлено, що Мінприроди, всупереч вимогам Кодексу України про надра, без визначення правових підстав наказом від 25 квітня 2008 року незаконно позбавив зазначену компанію дозволу.

Довідка УНІАН. У 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами. Після цього компанія Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

12 травня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на користування надрами Чорного моря, можливо, «Газпрому».