Тимошенко відхрестилася від заяви Портнова

Заява деяких членів БЮТ про можливість дострокових президентських виборів є суто особистою думкою цих політиків.

Про це сьогодні, відповідаючи на запитання УНІАН, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після перегляду фільму "Ілюзія страху" за сценарієм першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА в кінотеатрі «Україна».

«Це категорично думка окремих депутатів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня призначений урядом в.о. голови Фонду державного майна Андрій ПОРТНОВ (представник БЮТ) не виключив можливості дострокового припинення повноважень Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Як складатиметься політична кар`єра Президента, ми ще побачимо, чи буде вона закінчена в той термін, який визначений Конституцією, чи це буде раніше», - сказав А.ПОРТНОВ.