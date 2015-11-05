Голосування за візові закони: до парламенту прибули Томбінський і Яценюк (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

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Він також зазначив, що у сесійній залі перебувають партнери України, депутат від Європарламенту, члени парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС на чолі зі співголовою цього комітету Андрієм Плєнковічем.

Володимир Гройсман перед представленням гостей наголосив на важливості ухвалення сьогодні пакету щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом.