Голосування за візові закони: до парламенту прибули Томбінський і Яценюк (наживо)
10:17, 05 листопада 2015Політика
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До сесійної зали Верховної Ради прибули прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський.
В Раду приїхали Томбінський і Яценюк / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.
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Він також зазначив, що у сесійній залі перебувають партнери України, депутат від Європарламенту, члени парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС на чолі зі співголовою цього комітету Андрієм Плєнковічем.
Володимир Гройсман перед представленням гостей наголосив на важливості ухвалення сьогодні пакету щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом.
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