Затримання Лукаш – це акція відволікання уваги від справи Корбана
Затримання екс-міністра юстиції Олени Лукаш має на меті відволікти увагу суспільства від справи лідера УКРОПу Геннадія Корбана та показати дієздатність правоохоронної системи, вважає політичний експерт Аналітичної групи «Левіафан» Валентин Гладких.
«Ситуація із затримкою Лукаш нагадує радянську практику: коли продавали дефіцитний товар, то заодно намагались реалізувати те, що нікому не потрібне і продавали його «в нагрузку». Тому якщо ми подивимось в контексті політичної ситуації в Україні, то всі ці затримання, які стались після Корбана, схоже, здійснюються просто для того, щоб у суспільства склалось враження, що правоохоронна система працює і працює неупереджено – проти всіх, незважаючи на їх політичні погляди і уподобання», – сказав Валентин Гладких.
Експерт висловив здивування, чому питання щодо Лукаш виникло тільки зараз і «чому влада чекала два роки».
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«Ще один аспект справи Лукаш – це є акція прикриття. Перед громадськістю ставиться питання – от ви всі обурюєтесь затриманням Корбана, а тепер подивимось, як ви будете реагувати на затримання Лукаш. Тобто вони ставлять своєрідну розтяжку: якщо захищати Корбана, то як реагувати на затримання представника політичного сегменту», – сказав Валентин Гладких.
Експерт також підкреслив, що вручення повісток Олександру Вілкулу, Вадиму Новинському і Наталії Королевській ще не є гарантуванням притягнення цих людей до відповідальності і винесення реальних вироків суду. «Може вийти так, як з Єфремовим: «мурижили-мурижили», а потім зняли з нього браслет і відпустили й далі розкачувати ситуацію».