Затримання Лукаш – це акція відволікання уваги від справи Корбана

«Ситуація із затримкою Лукаш нагадує радянську практику: коли продавали дефіцитний товар, то заодно намагались реалізувати те, що нікому не потрібне і продавали його «в нагрузку». Тому якщо ми подивимось в контексті політичної ситуації в Україні, то всі ці затримання, які стались після Корбана, схоже, здійснюються просто для того, щоб у суспільства склалось враження, що правоохоронна система працює і працює неупереджено – проти всіх, незважаючи на їх політичні погляди і уподобання», – сказав Валентин Гладких.

Експерт висловив здивування, чому питання щодо Лукаш виникло тільки зараз і «чому влада чекала два роки».

Читайте такожКорбан про своє затримання: Такого свавілля країна не знала навіть за часів Януковича

«Ще один аспект справи Лукаш – це є акція прикриття. Перед громадськістю ставиться питання – от ви всі обурюєтесь затриманням Корбана, а тепер подивимось, як ви будете реагувати на затримання Лукаш. Тобто вони ставлять своєрідну розтяжку: якщо захищати Корбана, то як реагувати на затримання представника політичного сегменту», – сказав Валентин Гладких.

Експерт також підкреслив, що вручення повісток Олександру Вілкулу, Вадиму Новинському і Наталії Королевській ще не є гарантуванням притягнення цих людей до відповідальності і винесення реальних вироків суду. «Може вийти так, як з Єфремовим: «мурижили-мурижили», а потім зняли з нього браслет і відпустили й далі розкачувати ситуацію».