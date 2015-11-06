Електронний браслет Корбану ще не вдягнули – адвокат

Голова партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Геннадій Корбан перебуває на шляху до Дніпропетровська і електронний браслет йому ще не вдягнули.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив його адвокат Андрій Богдан.

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«Геннадій Корбан, наскільки мені відомо, зараз по дорозі до Дніпропетровська. Браслета на ньому ще немає. Він знаходиться під охороною. Браслет буде у нього вже безпосередньо після прибуття до Дніпропетровська, до райвідділу міліції», - сказав адвокат.

На уточнююче запитання журналістів, чи подаватиме захист апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про запобіжний захід Корбану і коли саме планує це зробити, Богдан відповів: «Ми ще не приймали рішення: подавати апеляційну скаргу чи ні. Ми це ще обговорюємо».

У свою чергу, адвокат Корбана Оксана Томчук з приводу апеляційної скарги додала: «Ми не можемо зараз про це говорити і, відверто кажучи, зараз не хочемо після 21 години засідання... Ми ще не бачили навіть документа. Ми маємо на руках резолютивну частину, але не бачили, чим вона вмотивована і що там написано».

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнення лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

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У Генпрокуратурі поінформували, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

5 листопада зранку Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання Корбану запобіжного заходу. Після багатогодинного засідання суд виніс рішення обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.