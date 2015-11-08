Гройсман прокоментував "побиття" Кужель в Раді

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявляє, що після інциденту між народними депутатами Олександрою Кужель (фракція “Батьківщина”) та Андрієм Тетеруком (фракція «Народний фронт») відповідальність Тетерука має бути «максимально жорсткою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав сьогодні журналістам у Житомирі.

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«Я вважаю, що відповідальність за діяльність депутата (Тетерука - УНІАН) і, зокрема, за такі прояви, має бути максимально жорсткою, а все інше, я думаю, ми побачимо після засідання ради коаліції», - сказав Гройсман.

За його словами, у парламенті вже траплялися випадки бійок між народними депутатами.

«Але хотів би наголосити, що ми маємо не так багато, але маємо приклади, коли інші народні депутати дозволяли собі "простягати один до одного руки" і застосовувати засоби фізичного впливу. Бійки у парламенті - це ганьба для кожного народного депутата. Я хотів би, щоб ми простягали один до одного руки, лише для того, щоб їх потиснути»,- зазначив він.

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Також Гройсман додав, що рішення щодо покарання винних у цьому конфлікті ухвалять найближчим часом. "Я вірю в те, що найближчим часом ми зрозуміємо, що відбулося і визначимо міру покарання за такі речі",- зазначив він. При цьому Гройсман не уточнив, про яке саме покарання Тетерука йдеться.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман наголошував, що інцидент між народними депутатами Олександрою Кужель (фракція “Батьківщина”) та Андрієм Тетеруком (фракція «Народний фронт») має бути всебічно розслідуваний і парламент має відреагувати. Раніше у фракції «Батьківщина» заявили, що не братимуть участі у засіданнях Верховної Ради, поки депутат Тетерук не складе своїх депутатських повноважень через цей інцидент.