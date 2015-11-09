Колесникову заборонили в'їзд до РФ – ЗМІ

Таку інформацію повідомило журналістам ТСН джерело.

За словами співрозмовника журналістів, напередодні Колесников 7 годин просидів у аеропорту Москви і отримав заборону на в'їзд на територію РФ від федеральної міграційної служби.

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Сам політик у коментарі журналістам все заперечив і повідомив, що може вільно перебувати в РФ. Проте на прохання показати печатку, яка засвідчить, що до країни він таки потрапив, чоловік категорично відмовився.

Також, як стало відомо виданню, нев'їзним став не лише Колесников, але і інші депутати ВР, прізвища яких зараз уточнюються.