Колесникову заборонили в'їзд до РФ – ЗМІ
12:18, 09 листопада 2015Політика
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Екс-регіонал і соратник Януковича Борис Колесников став нев'їздним до Росії.
Борис Колесников / УНІАН
Таку інформацію повідомило журналістам ТСН джерело.
За словами співрозмовника журналістів, напередодні Колесников 7 годин просидів у аеропорту Москви і отримав заборону на в'їзд на територію РФ від федеральної міграційної служби.
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Сам політик у коментарі журналістам все заперечив і повідомив, що може вільно перебувати в РФ. Проте на прохання показати печатку, яка засвідчить, що до країни він таки потрапив, чоловік категорично відмовився.
Також, як стало відомо виданню, нев'їзним став не лише Колесников, але і інші депутати ВР, прізвища яких зараз уточнюються.
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