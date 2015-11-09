Захарченко: Сурков в усьому нам допомагає з перших днів війни (відео)

Про це в ефірі захопленого бойовиками телеканалу «Юніон» заявив ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

"Хотів би відзначити одну людину. З перших днів гострої кризи, яка була на нашій землі, з перших годин, з перших хвилин, він усім серцем вболівав за наш народ, допомагав по всіляких питаннях, які виникали. Вони, може, спочатку були наївними, дитячими. Хотів би сказати спасибі помічнику президента РФ Владиславу Юрійовичу Суркову - це та людина, з якою ми спілкуємося з фундаментальних і навіть не фундаментальних питань", - заявив Захарченко.

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Нагадаємо, в річницю розстрілу активістів на Майдані Незалежності в Києві президент Петро Порошенко заявив, що, за інформацією СБУ, бійці спецпідрозділу "Альфа" дали свідчення про те, що помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані.