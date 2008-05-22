Регіонали вмили руки: долю Семенюк вирішуватимуть без них

Фракція Партії регіонів не братиме участі в голосуванні за звільнення і призначення голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, фракція ПР не братиме участі «в будь-яких прокоаліційних призначеннях». «Якщо ми підтримаємо будь-яку кандидатуру, то ми візьмемо відповідальність за цю людину на цій посаді», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши, що в опозиції немає «таких прав».

На його думку, питання про призначення до виконавчих органів влади - «це виняткове право коаліції». «Є коаліція, ось хай вони і знімають кого хочуть, і призначають кого хочуть, а опозиція в цьому брати участі не буде», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він спростував чутки про те, що нібито ведуться переговори з фракцією БЮТ про підтримку кандидатури Андрія ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ. “Не ведуться”, - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.