В Москві авіаційний 'апокаліпсис': скасовано та затримано сотні рейсів

Аеропорт "Домодєдово" не працював понад 7 годин, "Жуковський" –майже 6,5 годин, а "Внуково" та "Шереметьєво" – приблизно 5,5 годин.

Пізно ввечері 15 жовтня Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) призупинило роботу всіх чотирьох аеропортів московського авіавузла через атаки українських БпЛА. Обмеження стосувалися як прийому, так і відправлення літаків, повідомляє The Moscow Times.

До ранку 16 жовтня в московських аеропортах затримали або скасували понад 200 рейсів. У "Внуково" обмеження зачепили щонайменше 66 рейсів на виліт і приліт, а в "Шереметьєво" – 79.

Аеропорт "Домодєдово" не працював понад 7 годин, "Жуковський" – майже 6,5 годин, а "Внуково" та "Шереметьєво" – приблизно 5,5 годин.

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"Аерофлот" оголосив про перенесення та скасування частини рейсів через обмеження роботи аеропортів. Авіакомпанія перенаправила низку літаків на запасні аеродроми, зокрема до Нижнього Новгорода. Звідти пасажирів планують доставляти до Москви автобусами.

Запасним аеропортом став і "Пулково" в Санкт-Петербурзі, який прийняв 25 рейсів, що прямували до Москви. Серед них був літак FlyDubai з Дубая. Його пасажири провели на борту чотири години, після чого їм запропонували дістатися до столиці автобусом. Водночас сам аеропорт "Пулково" також працював із перебоями через атаку безпілотників. Там скасували або затримали 37 рейсів на виліт і ще дев’ять – на приліт.

За даними Flightradar, під час атаки з аеродрому "Чкаловський" поблизу Москви, який обслуговує урядові потреби, вилетіли сім літаків. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ввечері 15 жовтня і в ніч на 16 жовтня російська ППО збила 94 БпЛА.

Україна атакує московські аеропорти - останні новини

1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає повністю небезпечним. З такою заявою він звернувся до міжнародних партнерів та авіакомпаній, що здійснюють рейси до російських міст.

Тільки з початку жовтня Москва пережила кілька масштабних збоїв у функціонуванні пасажирських авіаперевезень, а саме в ніч проти 9 та 14 жовтня. Так, після початку масованої атаки українських дронів на Москву ввечері 13 жовтня було затримано або скасовано понад 500 авіарейсів. Під час однієї з атак у Москві не зміг приземлитися навіть літак Володимира Путіна, який повертався із саміту СНД у Туркменістані.

15 жовтня джерела The Atlantic повідомили, що українська операція M&Ms, спрямована на паралізацію роботи російських аеропортів, наслідки якої мешканці Москви та інших великих міст відчули в жовтні, – це лише початок. За словами співрозмовників видання, найближчим часом операція перейде на новий, значно масштабніший етап.

За словами співрозмовників видання, ЗСУ планують застосовувати дрони зі штучним інтелектом, здатні обходити системи ППО та безпосередньо атакувати аеропорти. Джерела наголосили, що такі безпілотники планують виробляти у великих обсягах.

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