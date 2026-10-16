В України закінчилися гроші: прем'єрка Данії зробила тривожну заяву

Також вона заявила, що Путіну не можна довіряти.

В українському бюджеті закінчилися гроші. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає Clash Report.

"Насправді, це вже сталося. Вони не можуть купувати те, що їм потрібно. Вони не можуть виробляти те, що їм потрібно", – сказала Фредеріксен.

Вона також заявила, що не може довіряти кремлівському диктатору Путіну і висловила сумнів щодо того, наскільки доцільно Європі співпрацювати з Росією у майбутньому.

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"Над чим ми повинні співпрацювати, коли вони прагнуть захопити частини Європи? Вони щодня ведуть війну проти Європи, безпосередньо в Україні, і через гібридні методи проти решти країн. Якщо Росії потрібен мир, вони можуть просто припинити (бойові дії, – УНІАН). Саме вони нападають. Наразі в Європі ніхто, окрім Росії, не веде наступальних дій", – наголосила Фредеріксен.

Посадовиця також прокоментувала інформацію ЗМІ про те, що ЄС закликає Україну пом'якшити публічну критику Трампа:

"Я не чула, щоб хтось казав. Ніхто цього не казав. Ніхто навіть не натякав на це. Якщо хтось це сказав, я б не погодилася. Як лідери, обрані демократичним шляхом, ми повинні мати можливість обговорювати питання один з одним, навіть коли ми не згодні".

Криза українського бюджету: що відомо

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про те, що уряд призупинив фінансування капітальних видатків, а також відтермінував бюджетне відшкодування ПДВ на 18 млрд грн на тлі кризи в ліквідності. За його словами, на тлі цього, держава продовжувала фінансувати лише пенсії, заробітні плати та соціальну допомогу.

Водночас сьогодні прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в Україні почали поступово відновлювати видатки, які тимчасово зупинили в рамках режиму жорсткої економії бюджету. За його словами, Україна розблокувала частину міжнародного фінансування завдяки прийняттю низки законів, зокрема про скасування податкової пільги для міжнародних посилок.

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