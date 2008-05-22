Станції «Куренівська» у Києві немає і не буде

Проект розбудови столичного метро не передбачає відкриття станції “Куренівська”.

Про це УНІАН уточнили в прес-службі КП “Київський метрополітен”, відповідаючи на запитання, де саме буде відкрито цю станцію.

“Нема і не передбачається такої станції. Найближчі 4 роки точно”, - сказала керівник прес-служби столичного метрополітену Надія ШУМАК.

Як повідомляв УНІАН, на Куренівсько-Червоноармійській лінії київського метрополітену в бік масиву Теремки будуються три нові станції: «Деміївська», «Голосіївська» та «Васильківська».

Сьогодні газета “Хрещатик” поінформувала, що до кінця нинішнього року столична влада, крім станції “Червоний хутір”, запланувала відкриття ще трьох станцій метрополітену на Куренівсько-Червоноармійській лінії: “Деміївської”, “Васильківської” та “Куренівської ”.