Гройсман прокоментував рішення Огнєвич скласти депутатський мандат

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.

"Це вчинок", - підкреслив Гройсман.

"Я думаю, що ті слова, які ми почули з цієї трибуни від нашої колеги, мають ще раз дати можливість кожному замислитись, що ми сюди обиралися не для того, щоб отримати мандат, а для того, щоб робити зміни", - зазначив голова ВР.

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Він закликав депутатів робити все для того, щоб Україна запровадила справжні європейські стандарти рівня життя людей та європейські цінності.

Як повідомляв УНІАН, депутат від Радикальної партії Огнєвич сьогодні, 10 листопада, заявила про складення депутатських повноважень.

"Я йшла до парламенту не за депутатським мандатом і якимись привілеями. Я йшла як громадянин, який побачив новий шлях України. А зараз я бачу те, що коли немає культури, набагато легше правити і маніпулювати народом", - сказала Огнєвіч.

Вона зауважила, що за цих обставин вона, як культурний діяч, не бачить користі у своєму перебуванні в парламенті.