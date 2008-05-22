Курс долара вибив регіонала з душевної рівноваги

Рада Національного банку України сьогодні може скористатися правом відкладеного вето на рішення Правління Національного банку України щодо підвищення офіційного курсу гривні до американського долара.

Про це кореспонденту УНІАН заявив член Ради НБУ Василь ГОРБАЛЬ.

«Ми спробуємо сьогодні знайти якесь компромісне рішення, - сказав В.ГОРБАЛЬ. - Але моя перша емоційна реакція – це або зовсім вийти зы складу Ради НБУ, або агітувати сьогодні за прийняття відкладеного вето щодо останнього рішення правління Нацбанку (про зміну офіційного курсу - УНІАН). Рада ще жодного разу цим правом не користувалася, але я не виключаю такого рішення».

Довідка УНІАН. Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. з 22 травня 2008 року.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує Раду Нацбанку, коридор офіційного курсу гривні встановлений у рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.