Курс долара вибив регіонала з душевної рівноваги
Горбаль готовий хряснути дверима
|Василь ГОРБАЛЬ
Про це кореспонденту УНІАН заявив член Ради НБУ Василь ГОРБАЛЬ.
«Ми спробуємо сьогодні знайти якесь компромісне рішення, - сказав В.ГОРБАЛЬ. - Але моя перша емоційна реакція – це або зовсім вийти зы складу Ради НБУ, або агітувати сьогодні за прийняття відкладеного вето щодо останнього рішення правління Нацбанку (про зміну офіційного курсу - УНІАН). Рада ще жодного разу цим правом не користувалася, але я не виключаю такого рішення».
Довідка УНІАН. Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. з 22 травня 2008 року.
На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує Раду Нацбанку, коридор офіційного курсу гривні встановлений у рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.
Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.